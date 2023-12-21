تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات العام الدراسي بالمنيا

شهد الدكتور علي عبدالسلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، الحفل السنوي لتكريم الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات العام الدراسي الماضي، الذي نظمه توجيه التربية الاجتماعية بمسرح مدرسة المنيا الثانوية بنات.

تحقيق عدة مراكز على مستوى المديرية

وقدّم الدكتور مدير عام إدارة المنيا التعليمية، الشكر لتوجيه التربية الاجتماعية، بقيادة محسن منير موجه أول التربية الاجتماعية على الجهد المبذول في تحقيق العديد من المراكز على مستوى المديرية والتصعيد الجمهوري، وأشاد بدور الأخصائي الاجتماعي الحيوي داخل المدرسة، ودور الأنشطة الطلابية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، متمنياً المزيد من التقدم والنجاح.

الفائزين في مسابقات العام الدراسي

وتضمن الحفل تكريم الفائزين في مسابقات العام الدراسي وهم:

الفائزون في مسابقة أمين أول مجلس الأمناء.

الفائزون في المسابقة البحثية الثقافية على مستوى المديرية.

الفائزة في مسابقة برامج و مشروعات البحثية بالمركز الأول على مستوى المديرية.

الفائزون في مسابقات الاتحادات الطلابية.

مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي.

الفائزون في مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي.

الفائزون في مسابقة الرائد المثالي للمراحل الثلاثة.

الفائزون في مسابقة الرائد العام المثالي للمراحل الثلاثة

الفائزون في مسابقة المبتكر الصغير للمراحل الثلاثة

الفائزون في مسابقة الطالب المثالي للمراحل الثلاثة

الفائزون في مسابقة المكاتب التنفيذية.

الفائزون في برامج مكتب الخدمة الاجتماعية على مستوى الإدارة.

وأعرب الفائزون عن سعادتهم بالتكريم، مؤكدين على استمرارهم في العمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.