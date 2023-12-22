9 أماكن لبيع السكر بـ27 جنيها في جرجا بسوهاج

أعلنت إدارة تموين جرجا أماكن بيع السكر الحر المدعم للمواطنين للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو في إطار مبادرة بيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة التي أطلقها مجلس الوزراء.

تطبق إدارة تموين جرجا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، المبادرة بعدة هايبرات ومحلات الجملة والنصف جملة والشركة المصرية، المتعاقدة مع الإدارة، في إطار دعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

أماكن بيع السكر الحر المدعم بسوهاج

وحددت إدارة تموين جرجا المحلات التجارية المشاركة بالمبادرة التي تبيع السكر الحر المدعم بها بسعر 27 جنيها للكيلو.

- هايبر جبريل بجوار موقف حورس تحت الكوبري بمدينة جرجا.

- هايبر شحتوت شيخ العرب بجوار البنك الأهلي.

- هايبر نصار بشارع المحطة بجوار بنك مصر.

- هايبر ناصر شفيق بجوار المطافي.

- هايبر مجدي حلبص بشارع النزهة خلف البوستة.

- محلات السيد البيطار شارع المنفذ القبلي.

- محلات عبده أبو القردان شارع التكية بالقيسارية.

- محلات عبد الناصر السمين شارع عمر مكرم مدخل جرجا.

- محلات مختار بالمشتل.

الإبلاغ عن زيادة سعر السكر الحر

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بأن سعر بيع السكر الحر المدعم بمنافذ المبادرة فقط 27 جنيها للكيلو، وعند زيادة السعر يجب التوجه إلى الإدارة والإبلاغ فورا عن المنفذ المخالف للسعر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.