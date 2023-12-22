طقس البحر الأحمر اليوم.. توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح المحملة بالأتربة

حذرت غرفة عمليات البحر الأحمر من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق جنوب المحافظة، اليوم الجمعة، مع استمرار الغطاء السحابي وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، وحذرت «صحة البحر الأحمر» مرضى الحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

صحة البحر الأحمر تحذر المواطنين

وأكدت «صحة البحر الأحمر»، أنه يجب على المواطنين عدم التعرض للأتربة والرياح، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار والتي تصل إلى حد السيول على الطرق السريعة والمناطق الجبلية، وشكلت البحر الأحمر غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة لمتابعة أي تطورات والإبلاغ الفوري على أي حالة طوارئ.

أمطار وسيول بالبحر الأحمر

وكانت تعرضت مناطق جنوب البحر الأحمر، خلال الأيام السابقة، لأحوال جوية غير مستقرة وأمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على مرسى علم وشلاتين.

كما أغلقت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ميناء نويبع البحري، وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية لسوء الأحوال الجوية.