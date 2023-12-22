إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى كتب: مريم جاد 09:04 ص | الجمعة 22 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفاد إعلام إسرائيلي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على رفح جنوب قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط جسر وادي غزة مذيعة «القاهرة الإخبارية» تطالب بتدخل دولي لمنع انتشار الأوبئة في غزة مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 4 فلسطينيين من البلدة القديمة «القاهرة الإخبارية»: تصعيد على حدود لبنان ردا على الاعتداءات الإسرائيلية «القاهرة الإخبارية»: ملك الأردن ووزير خارجية بريطانيا يناقشان وقفا فوريا لحرب غزة «القاهرة الإخبارية»: تحالف «حارس الازدهار» نجح في تحجيم هجمات الحوثيين «القاهرة الإخبارية»: تخبط كبير في بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أعداد القتلى «القاهرة الإخبارية»: انطلاق 35 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان القاهرة الإخبارية غزة مستوطنات بقلم مريم جاد