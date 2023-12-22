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إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى

كتب:

مريم جاد
09:04 ص | الجمعة 22 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد إعلام إسرائيلي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى.

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بقلم مريم جاد