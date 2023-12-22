قطع المياه في عدد من المناطق بالجيزة وأسوان.. اعرف المواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قيام الشركات التابعة لها بمحافظتي الجيزة وأسوان، بقطع المياه مساء اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، كما أعلنت مواعيد ضخ المياه بمناطق في مطروح.

مدة انقطاع المياه في الحوامدية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» عن قطع المياه عن مناطق: «العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عتمان، تفرعات شارع الجمهورية، طريق 11»، لمدة 8 ساعات، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء اليوم، إلى الساعة السادسة صباح السبت.

كسر مفاجئ بخط صرف صحي

أشارت الشركة إلى أن سبب قطع المياه أعمال إصلاح هبوط صرف صحي نتيجة كسر مفاجئ بخط صرف صحي قطر 700 مم بشارع طراد النيل خلف المركز الطبي بالحوامدية، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط مياه أقطار 400 مم، 280 مم، للتمكن من إصلاح هبوط الصرف الصحي، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن «125».

المناطق المتأثرة بقطع المياه في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن مناطق: «وسط المدينة – الكورنيش – أطلس – صالح حرب – الجزيرة – الناصرية – السيل الجديد – السيل الريفي – النفق – أرض الجميلي – الحصايا – تقسمات الصداقة الجديدة – المجمع الصناعي – الصداقة القديمة – كل عزب كيما بالكامل – عمارات الأولى بالرعاية – عمارات كيما السد – عمارات الحديد والصلب – عمارات مصنع كيما – عمارات كيما والمستعمرة ( ج – أ ) – عمارات التطبيقين – عمارات الرحاب» اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الثانية ظهر السبت، أي لمدة 16 ساعة.

أسباب انقطاع المياه في أسوان

أشارت الشركة في بيان، إلى أن سبب الانقطاع تنفيذ أعمال ترحيل خط مياه قطر 500 مم، من أسفل مكتبة مصر، وأعمال إحلال وتجديد طلمبة غاطس بمحطة صرف صحي رقم 10 بكيما.

مواعيد ضخ المياه في مناطق بمطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مواعيد ضخ المياه اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، كالتالي:

- مواعيد ضخ المياه بمنطقة عمر دارة من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

- مواعيد ضخ المياه بمنطقة غرب المدينة من الساعة 10 صباحا، وحتى الساعة 2 مساء.

مواعيد ضخ المياه بمنطقة السنوسية مرتفع من الساعة 2 مساء، وحتى الساعة 5 مساء.