استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول في البحر الأحمر

أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، استعدادات مدارس البحر الأحمر في جميع الإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع مراحل التعليم، ومتابعة الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي.

جاهزية مدارس البحر الأحمر

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إنهاء كل التجهيزات بالمدارس والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحانات ومنع تسريبها أو تداولها أثناء عقد الامتحان.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشار إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية ومحيط المدارس لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة سـير الامتحانات والحفاظ على استقــرار العملية التعليمية، بالإضافة إلى التواصل مع الإدارة المركزية للأمن بوزارة التعليم لتفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر حظر استخدام الهاتف المحمول أثناء الامتحانات لكل من الطلاب والمعلمين، حيث سيتم توقيع العقوبات على المخالفين، وذلك التزاما بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي.