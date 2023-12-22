سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22-12-2023 بعد تثبيت الفائدة

أعلنت الشعبة العامة للذهب، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22-12-2023، إذ سجل نحو 3000 جنيه، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، ويشهد مؤشر الذهب حالة من التقلبات اليومية أرجعها الخبراء إلى التأثر بالسوق العالمية.

ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار21، اليوم الجمعة 22-12-2023، وفقًا للأسعار التي نشرتها الشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في محلات الصاغة، دون إضافة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك فقط، نحو 3429 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سعر الجرام عيار 14، نحو 2000 جنيه، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 24، نحو 24 ألف جنيه.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية للأوقية 2035 دولارًا.