ماذا حدث في سعر الذهب عيار 21 اليوم؟.. خبير يشرح التفاصيل

سجل سعر جرام الذهب عيار21، اليوم الخميس، نحو 3000 جنيه، بحسب الأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، فإن أسعار الذهب تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية، مشيراً إلى أن الأوقية سجلت اليوم أعلى مستوى لها، بقيمة 2035 دولاراً، ويؤدي ذلك إلى التأثير المباشر على سعر الذهب بالأسواق المحلية.

ماذا حدث في الذهب اليوم؟

وأضاف «البنا»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن سعر الذهب عيار 21 في حالة تقلب عالمياص وداخلياً، بسبب الأحداث العالمية، وأحداث الشرق الأوسط، وبالتالي فإن سعر الخام الأصفر يتأثر بشكل مباشر في الداخل، عندما يتحرك السعر عالميًا بسبب الأزمات.

وتابع أن المواطنين يتجهون للاستثمار في الذهب، كما يقولون «زينة وخزينة»، أي يحفظ قيمة النقود، بل يكون في أحيان كثيرة وسيلة للاستثمار في الأموال.

تنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الخميس 21-12-2023 ، وكذلك أسعار باقي العيارات من الذهب، والتي جاءت كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك فقط، عند نحو 3429 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار14

بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 2000 جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 21 نحو 24 ألفًا.