القدماء المصريون أول من ابتكروا تقويم الأسنان.. وصفة «الدرخمة» شاهدة

القدماء المصريون أول من اهتموا بالنظافة الشخصية، وعُرفوا بهذا منذ القدم، فكانوا أول من نقلوا معاني النظافة إلى الحضارات الأخرى، خاصةً أدوات العناية بالأسنان من الفرشاة والتقويم، وهو ما دلت عليه شواهد الجداريات والبرديات.

الاهتمام بالنظافة عند القدماء المصريين

«النظافة من الاعتناء بالنفس عرفها الفراعنة، فظهر اهتمامهم الشديد بها في أبسط المظاهر، فكانوا شديدي العناية بالأسنان، وكانوا يستخدمون أغصان الشجر في تنظيفها من بقايا الطعام، وهو ما يشبه المسواك الآن»، بحسب عماد مهدي، الخبير الأثري وعضو اتحاد الأثريين، في حديثه لـ«الوطن».

الاعتناء بنظافة الأسنان

وذكر أنّ أول طبيب متخصص لطب الأسنان، هو «حسى رع» من الدولة القديمة، وظهر هذا في لوحة خشبية منحوتة من خشب الأرز المستورد في لبنان مذكور بها تخصصه الطبي، واستخدموا معجون الأسنان من مادة قشر البيض، للحفاظ على اللثة والأسنان مع الاهتمام بصحة الفم المناسبة: «كانوا بيستخدموا زيوت نباتية عطرية مع طحن بعض الأحجار والأملاح لصنع المعجون».

كما بدأوا في توحيد الأسنان غير المتناسقة والمتداخلة، لذلك فهم أول من ابتكروا تقويم الأسنان، ويظهر هذا في أغلب البرديات الفرعونية القديمة، مع أدوات الجراحة التي تشبه نفس الأدوات الحديثة المستخدمة حاليًا، مع اعتماد المصريين القدماء لملء التجويف الذي يحدثه التسوس، على عجينة تتكون من مسحوق مواد معدنية لها أثر طبي يؤدي لوقف التسوس.

وصفة لتنظيف الأسنان

«المصريون القدماء جربوا علاجات مختلفة للأسنان واللثة، وكان من أهم الوصفات، وصفة الدرمخة وهي مقدار حجم العملة من الملح والزنبق وملعقة من الفلفل الأسود، واستخدام الخليط كمعجون لتنظيف الأسنان، إذ كان يوجد الكثير من الأمراض التى تنتشر بين المصريين القدماء من تسوس الأسنان وتراجع اللثة والنزيف»، ووُجدت كتابات أثبتت أن الحضارة الفرعونية، كان لها العديد من أدوات التنظيف، بالإضافة إلى البرديات الطبية التي تحدثت عن أهمية النظافة.

الاعتناء بالنظافة الشخصية

وأوضح أن المناظر القديمة الموجودة على جدران المعابد، تؤكد أنهم كانوا يهتمون بنظافة الجسم كليًا من تقليم الأظافر وقص الشعر واستخدام أدوات الزينة ودهان الأجسام بالعطور، وبعض أوراق البردي التي يعود تاريخها إلى ألف عام قبل الميلاد تحدثت عن أهمية النظافة وتعاليم أنهم كانوا يبتعدون عن الرائحة الكريهة.