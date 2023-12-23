أعلنت الشعبة العامة للذهب، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 23-12-2023، إذ سجل نحو 3 آلاف جنيه دون إضافة الضريبة والمصنعية، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، ويشهد مؤشر الذهب حالة من التقلبات اليومية أرجعها الخبراء إلى التأثر بالسوق العالمية.

«الوطن» تنشر سعر جرام الذهب عيار21، اليوم السبت 23-12-2023، وفقًا للأسعار التي نشرتها الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة الكبرى، وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك فقط، نحو 3429 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

وبلغ سعر الجرام عيار 14، نحو 2000 جنيه، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 24، نحو 24 ألف جنيه.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية للأوقية 2041 دولارًا.