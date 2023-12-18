انطلاق فعاليات مؤتمر التأمين الصحي الشامل في شرم الشيخ

انطلقت فعاليات مؤتمر «التأمين الصحي الشامل» من مدينة شرم الشيخ، والمُقامة تحت رعاية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمشاركة قيادات الإدارة المركزية لهيئة التأمين و ممثلي الهيئة بمحافظة جنوب سيناء والعاملين بالفنادق والقطاعين العام والخاص.

الحاضرون في المؤتمر

وحضر المؤتمر الدكتورة رانيا حمود مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال السياسي بهيئة التأمين الصحي الشامل، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين، وعمرو زكي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية للهيئة، والدكتور طارق عز الدين مدير عام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، والدكتور محمود عابدين مدير العلاقات العامة والاتصال السياسي بهيئة التأمين الصحي بالمحافظة.

أهداف مؤتمر التأمين الصحي الشامل

وقالت الدكتورة رانيا حمود، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال السياسي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن المؤتمر يهدف إلى تدشين منظومة التأمين التي سوف تبدأ من 1 يناير 2024، وكيفية تطبيقها على جميع الفئات بالمحافظة، وهذا المؤتمر يعد لقاء جماهيري للعاملين بالقطاع الخاص، للتعريف بمزايا المنظومة وطرق الاشتراك، فهي منظومة تكافلية إلزامية للجميع وتقدم خدمات صحية لكل المصريين بدون تمييز، وتسهم في تخفيف العبء المادي والمعنوي عن كاهل المواطن المصري، والحد من الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وخلق توازن جغرافي للوصول للمناطق المهمشة، وكذلك أهمية إدماج مقدمي الخدمات من القطاع الخاص بالمنظومة.

ومن أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر، استعراض معالم المنظومة وكيفية التسجيل بها، وعرض النسب الواجب تحملها من أصحاب الأعمال للقطاعين العام والخاص، وكيفية سداد الاشتراطات والحصول على الخدمات المقدمة من الهيئة، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على الاهتمام بالمستفيدين من النظام، وتقديم الخدمات الطبية بشكل ميسر وسريع، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة منهم، كما تتحمل الدولة الأعباء عن غير القادرين و«تكافل وكرامة».