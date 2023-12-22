رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وكيل أوقاف قنا يترأس قافلة التنوير الدعوية في عدد من المساجد بمركز وقرى قوص

كتب:

رجب آدم
04:34 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
القافلة الدعوية

القافلة الدعوية

ترأس الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، اليوم الجمعة قافلة التنوير لعلماء وأئمة وزارة الأوقاف التي استهدفت مساجد وقرى مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا التي انطلقت من أمام المسجد العمري أكبر مساجد صعيد مصر، بحسب الشيخ الحريري عباس المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف قنا.

14 عالما في القافلة 

ضمت القافلة 14عالما وإماما بوزارة الأوقاف تم توزيعهم على مساجد قرى المركز بينما تمركزت القافلة بالمسجد العمري حيث شهد وكيل وزارة الأوقاف خطبة وصلاة الجمعة بخطابة وإمامة الدكتور عبدالله حارس مسؤول الإرشاد بمديرية أوقاف قنا، بعدها شهد «جبر»، مقرأة القرآن الكريم بحضور الشيخ عمرو الهواري مدير عام إدارة أوقاف قوص ترأسها فضيلة الشيخ محمد سليمان قاري السورة مسؤول مقاري أوقاف قنا.

نشاط الطفل

كما اختتمت فعاليات القافلة بجلسة أبوية مع براعم الإيمان من أطفال النشاط الثقافي لإدارة أوقاف قوص بالمساجد، حيث شاهد وكيل أوقاف قنا عدة فقرات «تلاوة قران - وإنشاد ديني -إلقاء قصائد دينية - ابتهالات دينية».

واختتم «جبر»، اللقاء بشكر وافر لإدارة أوقاف قوص وأئمة المساجد وأولياء الأمور المصدرة للمواهب الثقافية، مشيدا بتاريخ وحضارة مدينة قوص العريقة بلد العلم والعلماء.

اقرأ المزيد:

وزارة الأوقاف: ختم القرآن الكريم برواية ورش لكبار القراء الأحد المقبل

وكيل وزارة الأوقاف: هناك فرق بين القضاء والقدر

مواعيد المقابلات الشفوية للمتقدمين لوظائف وزارة الأوقاف.. اعرف الشروط

وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل خطبة الجمعة المقبلة: نداءات القرآن للمؤمنين

وفد من وزارة الأوقاف: إقبال المصريين على الانتخابات دليل وعيهم وإدراكهم

عضو «البحوث الإسلامية»: وزارة الأوقاف كفلت تخريج داعية متكامل علميا وسلوكيا
بقلم رجب آدم