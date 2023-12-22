وكيل أوقاف قنا يترأس قافلة التنوير الدعوية في عدد من المساجد بمركز وقرى قوص

ترأس الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، اليوم الجمعة قافلة التنوير لعلماء وأئمة وزارة الأوقاف التي استهدفت مساجد وقرى مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا التي انطلقت من أمام المسجد العمري أكبر مساجد صعيد مصر، بحسب الشيخ الحريري عباس المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف قنا.

14 عالما في القافلة

ضمت القافلة 14عالما وإماما بوزارة الأوقاف تم توزيعهم على مساجد قرى المركز بينما تمركزت القافلة بالمسجد العمري حيث شهد وكيل وزارة الأوقاف خطبة وصلاة الجمعة بخطابة وإمامة الدكتور عبدالله حارس مسؤول الإرشاد بمديرية أوقاف قنا، بعدها شهد «جبر»، مقرأة القرآن الكريم بحضور الشيخ عمرو الهواري مدير عام إدارة أوقاف قوص ترأسها فضيلة الشيخ محمد سليمان قاري السورة مسؤول مقاري أوقاف قنا.

نشاط الطفل

كما اختتمت فعاليات القافلة بجلسة أبوية مع براعم الإيمان من أطفال النشاط الثقافي لإدارة أوقاف قوص بالمساجد، حيث شاهد وكيل أوقاف قنا عدة فقرات «تلاوة قران - وإنشاد ديني -إلقاء قصائد دينية - ابتهالات دينية».

واختتم «جبر»، اللقاء بشكر وافر لإدارة أوقاف قوص وأئمة المساجد وأولياء الأمور المصدرة للمواهب الثقافية، مشيدا بتاريخ وحضارة مدينة قوص العريقة بلد العلم والعلماء.