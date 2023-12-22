6 ألعاب في يوم رياضي للفتيات بمركز شباب سليم الحي بالسويس (صور)

أقام مركز شباب سليم الحي يوما رياضيا للفتيات، ضمن خطة نشاط المركز لشهر ديسمبر، وقد تضمن تنفيذ اليوم رياضي للفتيات العديد من الأنشطة منها كرة قدم وتمارين لياقة بدنية والعدو والكره الطائرة وتمارين القوة وشد الحبل وذلك بهدف بث النشاط البدني والذهني لدى الفتيات وتشجيعهم على ممارسة الرياضة

اقامة الأنشطة الرياضة للفتيات ضروري

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إن إقامة الأنشطة الرياضية للفتيات في مراكز الشباب أصبح أمرا ضروريا لمساعدة المرأة على الحفاظ على صحتها ولياقتها البدنية، خاصة أن المرأة ليس لديها بديل لممارسة الأنشطة الرياضية سوى المراكز والنوادي التابعة لمديرية الشباب والرياضة مع توفير المكان الأمن والأدوات اللازمة لممارسة جميع الأنشطة المتاحة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر - محافظ السويس وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.