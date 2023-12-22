وكيل صحة الفيوم يحيل مدير إدارة للتحقيق ويستبعد آخر بسبب التقصير والغياب

قرر الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إحالة مدير إدارة أبشواي الصحية للتحقيق، كما قرر استبعاد مدير إدارة يوسف الصديق، وذلك لما وجده من تقصير وغياب متكرر للأطباء أثناء تنظيمه جولة مرورية مفاجئة اليوم الجمعة، والتي تضمنت تفقد 10 وحدات صحية بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، ومراجعة دفاتر الغياب للتأكد من تقديم الخدمة الطبية الجيدة للمواطنين.

وبدأ وكيل وزارة الصحة، جولته، بتفقد سير العمل في وحدة قوته، وتأكد من عمل الوحدة يوميًا، بالرغم من وجود الفريق الطبي داخل أحد المنازل المستاجرة لدخول الوحدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستمع لاحتياجاتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد دفتر الحضور والانصراف، وأمر بمعاقبة الصيادلة المتغيبين.

استمع للسيدات حول الخدمة الطبية

وناقش وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، عدد من السيدات الحوامل، حول الخدمة الطبية المقدمة لهم، إذ عبرن عن رضاهن عن الخدمة المقدمة، وأكدن على تواجد الطبيب باستمرار لكونه من أهل البلد، وقدموا الشكر له لزيارته.

استبعاد مدير وحدة صحية

وقرر وكيل الوزارة استبعاد مدير الوحدة الصحية بقارون، لعدم تواجده بالوحدة، كما أمر بنقل صيادلة الوحدة بسبب تغيبهم، وهو ما أكده الدكتور مايكل ميلاد لطيف مفتش مراقبة العهد بالتفتيش الصيدلي بإدارة يوسف الصديق، خلال مروره.

واستمع وكيل وزارة الصحة إلى طبيب الأسنان الدكتور أحمد إيهاب جلال بالوحدة، واحتياجاته من المستلزمات الطبية، كما ناقشه في سير العمل، ونسبة تردد المرضى.

مجازاة المتغيبين دون إذن

وخلال تفقده للوحدة الصحية بمنشأة قارون، قرر استبعاد مدير الوحدة لتغيبه دون إذن، إلى جانب مجازاة المتغيبين، كما ناقش التمريض حول سير العمل بالوحدة، واللاتي أكدن على انتظام جلسات التطعيمات، وخدمات تنظيم الأسرة.

استبعاد مدير إدارة يوسف الصديق

واستبعد وكيل الوزارة، مدير إدارة يوسف الصديق الصحية، لعدم معرفته بانقطاع الطبيب ومدير الوحدة الصحية والفريق الطبي بالوحدة الصحية بالشيمي، وتواجد التمريض فقط وقيامهم بعملهم على أكمل وجه، فيما سأل عن تغيب الرائدات وتبينّ إنّهم في خط سير ضمن حملة طرق الأبواب التي تتم بمركز يوسف الصديق.

وأمر وكيل الوزارة، باستبعاد مدير الوحدة الصحية بالصبيحي، وإحالته للتحقيق، كما أمر بحصر المتغيبين دون إذن ومعاقبتهم، كما تفقد غرفة الطعوم وتأكد من توفيرها رغم انقطاع التيار الكهربائي في هذا الوقت، ولكن ثلاجات الطعوم الحديثة التي وفرتها وزارة الصحة تحتفظ بدرجة حرارتها لمدة 3 أيام بدون كهرباء، كما تفقد مخزن الوحدة وأمر بإعادة ترتيبه.

مجازاة مدير وأطباء وحدة بريشة ومجازاتها

وقرر مجازاة مدير الوحدة الصحية ببريشة، والأطباء، والصيادلة، لتغيبهم دون إذن، واستمع لاحتياجات الوحدة من المستلزمات الطبية من خلال التمريض.

مجازاة مدير إدارة أبشواي الصحية

وأمر بمجازاة مدير إدارة أبشواي الصحية 3 أيام جزاء مباشر، بسبب إغلاق وحدة الجيلاني وعدم وجود أي فريق طبي أو تمريض بها سوى المسعف التابع لنقطة الإسعاف، كما تفقد وحدة شكشوك ووجد الطبيب المقيم بها ولم يجد كاتب النوباتجية أو التمريض، وقرر معاقبتهم، كما قرر مجازاة إشراف الرعاية الأساسية بإدارة أبشواي الصحية بـ 3 أيام جزاء مباشر.

كما أمر بمعاقبة المتغيبين دون إذن في الوحدة الحصية بإلياس، إذ لم يجد بها سوى ممرضة واحدة في النوباتجية، والتي اشتكت من عدم وجود أمن بالوحدة، ووعدها بحل المشكلة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نشوى مصطفى مدير الدعم الفني، وهالة أحمد مديرة التمريض بالمديرية، والدكتورة نشوى جلال مديرة العلاقات العامة، ومتولي سعد مدير الشئون الإدارية بمديرية الصحة.