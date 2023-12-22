خلال أمسية للذكر والابتهالات.. وزير الأوقاف: حب الرسول من صحة الإيمان

نظمت وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية لمدح النبي الكريمﷺ، كما عُقد مجلس لذكر أسماء الله الحسنى خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه وزارة الأوقاف لضيوف المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بفندق جراند نايل تاور.

حضر الأمسية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ود. هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة، وعدد من ضيوف ومحكمي المسابقة، ومتسابقي المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام وصحة إيمان الفرد، مؤكدا أن الابتهال سيكون ضمن الأنشطة الأساسية للوزارة خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك على هامش المسابقة، والتي من المقرر أن تنعقد غدا في دار القرآن بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية.

وتنعقد المسابقة بمشاركة عالمية غير مسبوقة من 64 دولة ومحكمين من 8 دول وتنطلق السبت القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة المسابقة العالمية للقرآن الكريم.