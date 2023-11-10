خطيب من القليوبية يمثل مصر في المسابقة العالمية للقرآن بروسيا

يمثل الشيخ محمد أحمد عبد الغني دغيدي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية والفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن، وزارة الأوقاف المصرية خلال فعاليات المسابقة العالمية للقرآن بموسكو بدولة روسيا المنعقدة حاليا، حيث شارك في إحياء أمسية ضمن فعاليات المسابقة وسط إشادة كبيرة به.

تمثيل مصر شرف وواجب وطني

أوضح الشيخ محمد دغيدي إمام وخطيب مسجد الشامخية ببنها أن تمثيل مصر في هذه المسابقة العالمية شرف وواجب وطني وديني عظيم يأتي في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للقرآن الكريم وأهله وإكرام حفظته

وأشار «دغيدي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه سعيد بتمثيل مصر في هذه المسابقة العالمية المقامة بموسكو في دولة روسيا امتدادا لما حققه من إنجاز في النسخة التي أقيمت على أرض مصر وحظي فيها بالمركز الأول، موجها الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات الوزارة علي اختياره لمهمة تمثيل مصر في الخارج وفي مسابقة عالمية لرفع اسم مصر أمام الوفود الدولية المشاركة والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الذى يقدم له كافة الدعم والمساندة.

مصر صاحبة تاريخ عريق في التلاوة

أضاف دغيدي أن تمثيل مصر شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لأن مصر صاحبة تاريخ عريق في التلاوة وقراءة القرآن الكريم مشيرًا أن احتضان مصر للأزهر الشريف هو السبب الرئيسي لتميز حفظة القرأن المصريين فى القراءة والتلاوة وعلوم الدين و القرآن الكريم في كافة المحافل.

فيما قدم الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان له التهنئة للشيخ محمد دغيدى لرفع اسم محافظة القليوبية فى المحافل الدولية وتشريف مديرية أوقاف القليوبية لكونه إماما وخطيبا من أبناء القليوبية متمنيا له مزيدا من النجاحات والتفوق فى الفترة المقبلة.