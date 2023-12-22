سينما الزمالك تبدأ عرض 10 افلام تسجيلة من إنتاج قنوات «مدرستنا»

بدأت سينما الزمالك عرض 10 أفلام تسجيلية على فصلين، تناول الفصل الأول 5 أفلام وبدأ عرض 5 أفلام أخرى، وذلك في أول تجربة لدراما تفاعلية في الشرق الأوسط، تحت قيادة المخرجة ساندرا نشأت، وبإنتاج قنوات «مدرستنا»، تحت شعار «في المدرسة إنت اللي هتختار».

وأطلقت مجموعة قنوات مدرستنا مشروع تطبيق «5 ثواني» بسينما الزمالك، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحتوى تطبيق «5 second»، الذي تطلقه قنوات «مدرستنا» برعاية وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى، علي ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب علي اتخاذ القرارات السليمة وذلك من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يساهم في تربيتهم تربية إيجابية.

وتعد اللعبة واحدا من الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا، لدمج الترفية بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب.

ويتاح للطلاب تحميل اللعبة مجانا عبر جهاز الحاسوب الخاص بهم إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف أكثر من خلال عدد من العروض التي تُقام في أجازة نصف العام بالسينمات.