منها «الطريقة الخماسية».. أسهل أساليب تحفيظ الصغار القرآن الكريم

حدد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أفضل أساليب تعليم الأطفال القرآن الكريم وتحفيظهم آياته الكريمة، والتي تسهل على النشء تذكر الآيات وعدم نسيانها ومنها الطريقة الخماسية التي تعتمد على ترديد الآيات عدة مرات حتى تثبت في ذهن الطفل.

طريقة حفظ الطفل للقرآن الكريم

وقال هندي في تصريحات لـ«الوطن» إن حفظ القرآن للأطفال يختلف على حسب ذكاء واستيعاب كل طفل، ولكن هناك عددا من الأساليب التي يجب على أولياء الأمور اتباعها لتسهيل عملية الحفظ ومنها تشغيل المصحف المعلم بصوت الشيخ الحصري الذي يعد علمًا في مجال تلاوة القرآن الكريم، كما أن مصحف الحصري يساعد الطفل على الترديد بسهولة ويسر ومن ثم يتم حفظ القرآن الكريم.

ما هي الطريقة الخماسية لتحفيظ القرآن الكريم

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه من الأساليب المهمة في تحفيظ القرآن الكريم أيضا للأطفال «الطريقة الخماسية»، والتي تعتمد على تكرار الطفل للآيات الكريمة، وسميت بالخماسية لأن الطفل أو الشخص يرددها 5 مرات.

أمور يجب اتباعها عن حفظ القرآن

واستكمل «هندي» أن هناك عددًا من الأمور يجب اتباعها عن حفظ الطفل أو الشخص للقرآن الكريم، ومنها الابتعاد عن كافة الأشخاص أثناء الحفظ، والقراءة أمام المشايخ أو العلماء لتصحيح النقط وثبات الحفظ، ومحاولة التفسير الميسر للقرآن الكريم لكي يتم تثبيت الحفظ في ذهن الطفل.

فضل حفظ القرآن الكريم

واستدل بحديث النبي الكريم لبيان فضل حفظ القرآن وذلك لما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبي قال:«مَثَلُ الَّذِي يَقْرأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ» رواه الإمام البخاري