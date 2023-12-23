الغربية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بـ5 إجراءات

تشهد مدارس التربية والتعليم بمحافظة الغربية خلال أيام قليلة، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف صفوف النقل للمراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وسط استعدادات وإجراءات مكثفة لتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات.

التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الامتحانات

الاستعدادات وتجهيزات لجان الامتحانات بدأت مبكرا من قبل المسؤولين في مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة المحاسب ناصر حسن وكيل الوزارة، وذلك فور الإنتهاء من ماراثون الانتخابات الرئاسية وتم عقد اجتماعات متعددة مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية لمناقشة استعدادات الامتحانات وتجهيز لجان الامتحانات.

اعتماد جداول الامتحانات

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالغربية، تم تجهيزها بمختلف الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وإن جداول الامتحانات تم اعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وإعلانها في المدارس.

وأوضح أن الإجراءات والاستعدادات التي وفرتها المديرية بمختلف لجان الامتحانات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كالتالي:

- تجهيز اللجان بكافة الوسائل ما يوفر المناخ المناسب للطلاب والطالبات.

- فتح اللجان مبكراً قبل الموعد القانوني لامتحان المواد الدراسية.

- التنسيق مع الجهات المعنية لرفع المخلفات من حول محيط المدراس.

- الالتزام بالمستوى التحصيلي للطلاب ومواصفات الورقة الامتحانية.

- حظر الهاتف المحمول داخل اللجان.