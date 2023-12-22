انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية في الغربية غدا

تنطلق غدا، السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف المراحل التعليمية الأزهرية، بمحافظة الغربية، وسط استعدادات وإجراءات مكثفة من قبل منطقة الغربية الأزهرية، ومختلف المعاهد الأزهرية بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

قال الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، أن هناك استعدادات وإجراءات مكثفة من قبل الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والمعاهد الأزهرية بمدن ومراكز وقرى المحافظة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تنطلق غداً، السبت، بمختلف صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.

مناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأضاف أنه طالب خلال اجتماعه مع الدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومديري المراحل التعليمية، وموجهي العموم والموجهين الأوائل بالمنطقة، أمس، بهدف بحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بالالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات.

غرف عمليات لمتابعة الامتحانات

ووجه بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة المركزية لمنطقة الغربية، لمتابعة الامتحانات، للتواصل الفوري والرد علي أي استفسارات بشأن سير عملية الامتحانات، وتذليل كافة المعوقات تيسيرًا على جميع المشرفين على الامتحانات والطلاب.