جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلة الثانوية بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية لسنوات النقل الأولى والثانية للشعبة العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023 /2024، حيث تبدأ الامتحانات بتاريخ 13 يناير وتنتهي يوم 24 يناير 2024.

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/ 2024. الفترة الصباحية كالآتي:

السبت 13 يناير: امتحان مادة اللغة العربية 3 ساعات

الأحد 14 يناير: امتحان مادة الكيمياء ساعة ونصف

الاثنين 15يناير: امتحان مادة الجغرافيا ساعة ونصف

الثلاثاء 16يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف

الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة التاريخ ساعة ونصف

الخميس 18 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الأولى ساعتان ونصف

الأحد 21 يناير: امتحان مادة الفيزياء ساعة ونصف

الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الفلسفة والمنطق ساعة ونصف

الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادة الرياضيات 3 ساعات

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الأحياء ساعة ونصف.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2023/ 2024 الفترة المسائية.

- السبت 13 يناير: امتحان مادة اللغة العربية 3 ساعات للشعبتين

- الأحد 14 يناير: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية ومدته ساعتين ونصف.

- امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية ساعتان.

- الاثنين 15 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات لجميع الشعب.

- الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات 3 ساعات للشعبة العلمية

- امتحان مادة الرياضيات العامة لمدة 3 ساعات للشعبة الأدبية.

- الأربعاء 17 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف لجميع الشعب

- الخميس 18 يناير: امتحان الفيزياء ساعتان للشعبة العلمية

- امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 21 يناير: امتحان مادة الأحياء ساعتان للشعبة العلمية

- امتحان مادة الفلسفة والمنطق ساعتين للشعبة الأدبية

- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية

- امتحان مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وكانت صرحت مديرية التعليم بجنوب سيناء، أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تقام تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويتم الامتحان فيها قبل الأساسي بأسبوع.

أما المدارس الرسمية لغات تعقد امتحان المستوى الرفيع بمعرفتها وقبيل الامتحانات النظرية بوقت كافٍ.

وتعقد امتحانات التربية العسكرية النظرية الأربعاء 10 يناير 2024، وامتحانات العملي الخميس 11 يناير 2024.