مسيرة بالمصاحف لتكريم 150 حافظا للقرآن بقرية صفانية بالمنيا.. المسك فاح

نظم أطفال قرية صفانية التابعة لمركز العدوة في أقصى شمال غربي المنيا، مسيرة بالمصاحف احتفالا بفوزهم في مسابقة القرآن الكريم السنوية التي نظمتها جمعية العلا لتنمية المجتمع المحلي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

مسيرة بالمصاحف في قرية صفانية

وشارك في المسيرة نحو 150 طفلًا من فئات عمرية متنوعة، حيث طافوا شوارع قرية صفانية شمال محافظة المنيا مرددين الأناشيد الدينية، ومنها أنشودة «المسك فاح»، تعبيرًا عن فرحتهم بفوزهم في المسابقة.

وحرص أهالي القرية على المشاركة في المسيرة، حيث انضم بعضهم إلى الأطفال وأخذوا في التصفيق والهتاف تشجيعًا لهم.

تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم

وأشادت جمعية العلا بجهود الأطفال الفائزين في المسابقة، مؤكدة أنها تحرص على تنظيم هذه المسابقة سنويًا بهدف تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم.

وأوضحت الجمعية أن المسابقة تضمنت عدة مراحل، حيث جرى اختيار الفائزين من خلال لجنة من المتخصصين في علوم القرآن الكريم.

ويأتي تنظيم هذه المسيرة تأكيدًا على أهمية القرآن الكريم في حياة المسلمين، ودوره في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة، حيث سادت حالة من البهجة والفرحة بين أهالي القرية لينضم بعضهم إلى المسيرة مشجعين أبنائهم فرحين بفوزهم في مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها جمعية العلا لتنمية المجتمع المحلي داخل القرية وتحرص على تنظيمها بشكل سنوي.