توزيع 100 شنطة مواد غذائية ضمن مبادرة «خفض الأسعار» بملوي

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، توزيع 100 شنطة مواد غذائية مدعمة، على 100 أسرة من السيدات في قرية المحرص بملوي ضمن مبادرة «خفض الأسعار».

توفير السلع الغذائية الأساسية

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبتوجيهات اللواء أحمد السايس رئيس مجلس مدينة ملوي، وبإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأه بالمنيا، وبحضور سمية بهاء عضو فرع المجلس القومي للمرأه، وذلك في إطار حرص مبادرة خفض الأسعار، على رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية

وتضمنت الشنط الغذائية، مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز، والسكر، والزيت، والدقيق، والفول، والعدس.

وأعربت السيدات المستفيدات من المبادرة، عن سعادتهن بهذه المساعدة، التي ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهن.

وفي وقت سابق أكد القائمون على مبادرة خفض الأسعار بالجهات المعنية، مواصلة الجهود لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.