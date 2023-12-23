سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصرى استقرارا في عدد كبير من البنوك، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، بحسب البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر، 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقا لبنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.