خبير قانوني يوضح عقوبة تصوير الامتحانات وتداولها: تصل للحبس

تستعد مختلف المدارس لانطلاق أعمال امتحانات سنوات النقل خلال الأيام المقبلة، وهناك عدد من الطلاب يقع في بعض المخالفات مثل تصوير ورقة أسئلة الامتحان ونشرها أو تداولها مع الآخرين، دون أن يدرك العقوبات القانونية لهذه الجريمة والتي تصل إلى الحبس والغرامة.

عقوبة ترويج الامتحانات ونشرها

وقال المحامي إيهاب الزياتي، إن القانون يقضى بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020.

عقوبة حيازة المحمول داخل اللجان

وأوضح «الزياتي» في تصريح لـ«الوطن» أن القانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة «1» من هذا القانون، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.