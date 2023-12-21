محظورات على طلاب الجامعات في الامتحانات.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023- 2024، في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، والمقرر أن تنطلق مطلع الشهر المقبل وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي الجاري.

وكشف الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عددا من المحظورات يجب على الطلاب في الجامعات تجنبها خلال امتحانات التيرمين الأول والثاني، وفقا لقانون تنظيم الجامعات واللوائح، مؤكدا أنه حال المخالفة يعرض الطالب للمساءلة القانونية والتحويل إلى مجلس تأديب للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاهه.

وأوضح كمال أن المحظورات تتمثل في الآتي:

** يحظر على الطلاب الدخول إلى لجان الامتحانات بسماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التي ممكن أن تستخدم في الغش وكذلك الأجهزة التكنولوجبة الحديثة الخاصة بوسائل الاتصال.

** ممنوع دخول لجان الامتحانات بالتليفون المحمول أو أي أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة.

** يحظر على جميع الطلاب التدخين داخل لجان الامتحانات أو داخل الحرم الجامعي.

** يحظر على الطلاب كتابة أي تفاصيل عن المواد الدراسية والمناهج على ديسكات الامتحانات.

** يحظر على الطالب الدخول إلى لجان الامتحانات بالكتب والملازم و المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان أو غيرها.

** يحظر على جميع الطلاب الحديث الجانبي داخل اللجان والالتزام بالمسافات المحددة بين الطلاب وبينهم داخل لجان الامتحانات.

** يحظر على الطالب افتعال أي أنواع شغب داخل لجان الامتحانات.

**الالتزام بالمواعيد المحددة لدخول لجان الامتحانات وعدم التأخير عن مدة لا تزيد عن ربع ساعة من بدء الامتحانات.