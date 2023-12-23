‫«الري»: دراسة متكاملة لترعة السويس لضمان استيفاء احتياجات الزمامات الزراعية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس، الجار تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بحضور مجموعة العمل المشكلة من جهات الوزارة وممثلي البنك الدولي.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض آخر ما جرى التوصل إليه في تنفيذ دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس، وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

دراسة متكاملة لترعة السويس لضمان استيفاء الاحتياجات المائية

أكد «سويلم» أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس في ضمان استيفاء الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة، وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس، الواقعة بنهاية ترعة السويس.

أشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعي لأغراض الزراعة.

حث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث

أكد الوزير أهمية حث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع على اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد استهلاك المياه.