محافظ شمال سيناء يستقل وفدا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفدًا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، خلال زيارته إلي مدينة العريش.

وضم الوفد كل من الدكتور بيترا خوري المسؤول العالمي للصحة والرعاية، الدكتورة الهام الكفافي المسؤول الاقليمي للصحة المجتمعية، الدكتورة مايا حلواني مدير عمليات الاتحاد الدولي لأزمة غزة، الدكتور محمود ثروت مسؤول دولي عن الأمراض المزمنة، الدكتور محمد رشاد المسؤول الإقليمي للخدمات الصحية، الدكتور عمر عصام مسؤول إقليمي للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، الدكتور جريجوري هاينس مسؤول دولي عن الخدمات الصحية وطب الطوارئ.

الإشادة بدور محافظة شمال سيناء في أحداث غزة

وثمن الوفد الدور الذي تقوم به محافظة شمال سيناء ممثلة في الهلال الأحمر المصري في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأنه لولا هذا الدور لما استطاعت الدول أن تصل بمساعداتها إلى القطاع.

وأشاد الوفد بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بالتعاون مع كافة الأطراف لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.

الشكر للهلال على دعمه الكامل

بدوره وجه محافظ شمال سيناء الشكر للهلال الاحمر المصري للدور الكبير الذي يقوم به في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، كما وجه الشكر لوزارة الصحة على استقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، فهما الرئتين لدعم العمل الإنساني لأزمة غزة.

وأكد المحافظ أنه يجب النظر بفكر استراتيجى لضرورة توفير مخازن استراتيجية للمساعدات تستوعب كل المساعدات الموجودة فى المحافظة، وضرورة توفير دعم للمستشفيات في مجال جراحة العظام وخاصة أن أغلب الإصابات متمثلة في العظام والحروق وغيرها.

إنشاء مركز دعم نفسي للمصابين الفلسطينيين

وطالب كل من الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، ولطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، بإنشاء مركز للدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين والمتعاملين معهم لاعادة تأهيلهم نفسيا عقب الأحداث التي تشهدها غزة وعقب فترة علاجهم في المستشفيات.