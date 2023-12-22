رياح مثيرة للأتربة على القاهرة.. و«الأرصاد» تحذر من انخفاض مستوى الرؤية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تمتد مع تقدم الوقت لتؤثر على شرق البلاد.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى يصل 2000 متر، مضيفة أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى وشرق الأسكندرية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في وقت سابق من اليوم حذرت من استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء، لافتة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتابعت الهيئة أنه تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية، وتساقط أمطار متوسطة الشدة وتسود أجواء باردة نسبيا بسبب نشاط الرياح، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة والصغري 14 درجة لتكون الأجواء باردة ليلا.

ويسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء، يكون باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 21 درجة مئوية.

جنوب سيناء 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد 21 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 24 درجة مئوية.