محافظ الشرقية يستعرض أعمال تطوير ميدان عرابي في مدينة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان عرابي بمدينه الزقازيق تسير بمعدلات سريعة للانتهاء منها ودخولها الخدمة، بالتزامن مع انتهاء الأعمال بنفق عرابي، لاستعادة الوجهين الجمالي والحضاري للمنطقة، وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

أعمال التطوير في ميدان عرابي بمدينة الزقازيق

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي في مدينة الزقازيق، والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 مترا، وارتفاع 2.25 متر، وكذلك إنشاء مقاعد انتظار للمواطنين بجانب إجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال، ووضعه في مكان جديد بما لا يخل بالشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.

منع تواجد الباعة الجائلين بالميدان

كما تابع محافظ الشرقية أعمال النقطة الثابتة بمحيط ميدان المحطة والمشكلة من رئاسة حي أول وشرطة المرافق، وإدارة المتابعه الميدانيه بالديوان العام، للتصدي ومنع تواجد الباعة الجائلين بالميدان، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.