تراجع ملحوظ في أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. اعرف التفاصيل

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت 23-12-2023، بشكل ملحوظ، إذ استقرت بعض الأنواع وانخفضت أخرى، سواء في أسواق الجملة والتجزئة، بحسب ما أكدت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسوق العبور.

وتراجعت بعض أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل واضح، وفق البيانات الرسمية، اليوم، وعلى رأسها الطماطم والبطاطس والليمون، وتوضح «الوطن» في السطور التالية أبرز الخضراوات التي انخفضت أسعارها للجملة والتجزئة.

أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

انخفضت أسعار الطماطم في السوق المحلية، ليتراوح سعر الكيلو من 3.5 إلى 6.5 جنيه، وتباع في المحلات وسوق التجزئة بـ10 جنيهات انخفاضا من 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وسجلت أسعار البطاطس اليوم في سوق الجملة، انخفاضًا لتباع من 6 إلى 13 جنيهًا في سوق العبور، وتباع في السوق للمستهلك بـ17 جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا، والبصل ما بين 13 و25 جنيهًا، ليباع للمستهلك بين 20 و29 جنيهًا، ويتراوح سعر الكوسة ما بين 6 إلى 12 جنيهًا في سوق الجملة، لتباع للمستهلك بـ 10 إلى 13 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الفاصوليا 16جنيهًا، وسعر الباذنجان الرومي 7 جنيهات بمختلف أنواعه.

سعر الفلفل الرومي البلدي 16.5 جنيه، والملوخية 14.25 جنيه للمستهلك، وسعر الخيار الصوب 12.75 جنيه، وسعر البامية 42 جنيهًا للمستهلك، والثوم 25 و50 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وانخفضت أسعار الفاكهة، إذ سجل الموز البلدي 16.5 جنيه، والبرقوق 32.5 جنيه، واللارنج 7 جنيهات، والتفاح البلدي 32 جنيهًا.