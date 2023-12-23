قنا تطلق مبادرة «بلغني» لتلقي شكاوى المواطنين المتضررين من سائقي الأجرة

أعلن عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه سيتم التنسيق مع الرقابة الإدارية لاستقبال شكوى المواطنين المتضررين من عدم التزام سائقي الأجرة والسرفيس بخط السير أو التعريفة المقررة من خلال مبادرة «بلغني».

متابعة وحل مشكلات المواطنين

يأتي ذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

غرفة عمليات محافظة قنا

وأضاف «عبد الباقي»، أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيسبوك»، أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام (0963329542 - 0963328472 - 0963337291)، والخط الساخن 15541، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية ستقوم بتلقي البلاغات والشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول، وإحالتها على الفور للجهات المختصة، بالإضافة إلى متابعة الشكوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.