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تراجع أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 3030 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
12:40 م | السبت 23 ديسمبر 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم ومنذ عدة أيام، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم، إذ وصل سعر الجرام إلى 3030 جنيها مقابل 3035 جنيها في ختام تعاملات أمس.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3463 جنيها للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 سجل 2597 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 24 ألفًا و240 جنيها.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.