تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-12-2023، في مصر بمحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات المسائية، استقراراً نسبياً، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3030 جنيها، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

واستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، خلال منتصف التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الذهب اليوم، وفقاً لآخر تحديثات شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، عند 3463 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، عند 3174 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، عند 3030 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، عند 2597 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، عند 2020 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، عند 24240 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة الذهبية نحو 2058 دولارا.