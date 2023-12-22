أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بعد قرار المركزي تثبيت الفائدة

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، في مصر بمحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات اليومية، استقراراً ملحوظاً، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب اليوم الجمعة، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، وفقاً لآخر تحديثات شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، ليسجل نحو 3429 جنيها، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، ليسجل نحو 3143 جنيها، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ليسجل نحو 3000 جنيه، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، ليسجل نحو2571 جنيه، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، ليسجل نحو 2000 جنيه، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم، ليسجل نحو 24 ألف جنيه، كما سجل سعر الأوقية الذهبية نحو 2041 دولارا.