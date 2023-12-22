رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بعد قرار المركزي تثبيت الفائدة

كتب:

سعيد رمضان
06:23 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، في مصر بمحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات اليومية، استقراراً ملحوظاً، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب اليوم الجمعة، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، وفقاً لآخر تحديثات شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، ليسجل نحو 3429 جنيها، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، ليسجل نحو 3143 جنيها، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ليسجل نحو 3000 جنيه، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، ليسجل نحو2571 جنيه، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، ليسجل نحو 2000 جنيه، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم، ليسجل نحو 24 ألف جنيه، كما سجل سعر الأوقية الذهبية نحو 2041 دولارا.

اقرأ المزيد:

الجرام بـ3 آلاف جنيه.. اعرف أسعار الذهب اليوم في الصاغة

أسعار الذهب اليوم الخميس 21-12-2023.. «عيار 21 بكام؟»

أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية.. الجنيه يقترب من 24 ألفا

اعرف أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يقترب من 3 آلاف جنيه

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 19-12-2023
بقلم سعيد رمضان