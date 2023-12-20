هبوط في أسعار السمك اليوم.. كيلو البلطي بـ60 جنيها

سجلت أسعار السمك اليوم، تراجع بنحو 3 جنيهات في كيلو سمك البلطي، إذ بلغ متوسط السعر نحو 60 جنيها، مقارنة بأسعار أمس 63 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

«الوطن» تنشر أسعار السمك اليوم الأربعاء 20-12-2023 في المحلات والأسواق وهي كالتالي.

أسعار السمك اليوم

بلطي 1 من 63 إلى 67 جنيها

بلطي 2 من 58 إلى 62 جنيها

بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيها

فليه بلطي من 40 إلى 200 جنيها

قشر بياض من 75 إلى 105 جنيهات

بياض أملس 1 بلدى من 60 إلى 100 جنيه

بياض أملس 2 خليجي من 30 إلى 50 جنيها

قراميط – شيلان من 30 إلى 50 جنيها

ثعابين من 50 إلى 250 جنيها

مكرونة خليجي من 60 إلى 80 جنيها

مكرونة سويسي من 65 إلى 115 جنيها

مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيها

السمك برانيس اسكندرانى من 65 إلى 115 جنيها

موسى من 190 إلى 290 جنيها

سبيط – كاليماري – سابيا من 190 إلى 330 جنيها

قرش من 30 إلى 50 جنيها

حدادي من 10 إلى 20 جنيها

كابوريا من 40 إلى 220 جنيها

مرجان 1 من 60 إلى 70 جنيها

مرجان 2 من 45 إلى 55 جنيها

مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها

بربون 1 من 70 إلى 65 جنيها

بربون 2 من 55 إلى 65 جنيها

بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيها

دنيس من 90 إلى 245 جنيها

جمبري جامبو من 520 إلى 580 جنيها

جمبري 1 من 400 إلى 500 جنيه

جمبري 2 من 320 إلى 380 جنيها

جمبري 2 مجمد من 175 إلى 375 جنيها

جمبري 3 من 95 إلى 225 جنيها

بوري 1 من 90 إلى 130 جنيها

بوري 2 من 75 إلى 85 جنيها

مازليا – كشر من 50 إلى 120 جنيها

شعور من 50 إلى 120 جنيها

وقار من 80 إلى 140 جنيها

قاروص – لوت من 70 إلى 150 جنيها

موزة من 70 إلى 110 جنيهات

باغة من 20 إلى 50 جنيها

سردين من 65 إلى 85 جنيها

كسكمري من 55 إلى 75 جنيها

سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيها

ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيها