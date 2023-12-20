رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

هبوط في أسعار السمك اليوم.. كيلو البلطي بـ60 جنيها

كتب:

محمد سيف
11:04 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
أسعار السمك

أسعار السمك

سجلت أسعار السمك اليوم، تراجع بنحو 3 جنيهات في كيلو سمك البلطي، إذ بلغ متوسط السعر نحو 60 جنيها، مقارنة بأسعار أمس 63 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

«الوطن» تنشر أسعار السمك اليوم الأربعاء 20-12-2023 في المحلات والأسواق وهي كالتالي.

أسعار السمك اليوم

بلطي 1 من 63 إلى 67 جنيها 

بلطي 2  من 58 إلى 62 جنيها 

بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيها 

فليه بلطي من 40 إلى 200 جنيها   

قشر بياض من 75 إلى 105 جنيهات   

بياض أملس 1 بلدى من 60 إلى 100 جنيه    

بياض أملس 2 خليجي من 30 إلى 50 جنيها

قراميط – شيلان من 30 إلى 50 جنيها

ثعابين من 50 إلى 250 جنيها   

مكرونة خليجي من 60 إلى 80 جنيها

مكرونة سويسي من 65 إلى 115 جنيها

مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيها 

السمك برانيس اسكندرانى من 65 إلى 115 جنيها  

موسى من 190 إلى 290 جنيها   

سبيط – كاليماري – سابيا من 190 إلى 330 جنيها  

قرش من 30 إلى 50 جنيها 

حدادي من 10 إلى 20 جنيها 

كابوريا من 40 إلى 220 جنيها

مرجان 1 من 60 إلى 70 جنيها 

مرجان 2 من 45 إلى 55 جنيها

مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها

بربون 1 من 70 إلى 65 جنيها

بربون 2 من 55 إلى 65 جنيها

بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيها 

دنيس من 90 إلى 245 جنيها  

جمبري جامبو من 520 إلى 580 جنيها 

جمبري 1 من 400 إلى 500 جنيه  

جمبري 2 من 320 إلى 380 جنيها 

جمبري 2 مجمد من 175 إلى 375 جنيها  

جمبري 3 من 95 إلى 225 جنيها 

بوري 1 من 90 إلى 130 جنيها  

بوري 2 من 75 إلى 85 جنيها

مازليا – كشر من 50 إلى 120 جنيها  

شعور من 50 إلى 120 جنيها  

وقار من 80 إلى 140 جنيها 

قاروص – لوت من 70 إلى 150 جنيها    

موزة من 70 إلى 110 جنيهات  

باغة من 20 إلى 50 جنيها

سردين من 65 إلى 85 جنيها

كسكمري من 55 إلى 75 جنيها

سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيها

ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيها

اقرأ المزيد:

سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم.. «الجمبري» يبدأ من 95 جنيها

السمك الناشف وجبة العيد في الغردقة.. سعر الكيلو يبدأ من 400 جنيه

سعر السمك اليوم في سوق العبور قبل أيام من عيد الفطر

سعر السمك اليوم السبت في سوق العبور.. أكثر من 41 نوعا

أسعار السمك اليوم الخميس في مصر.. بكم سعر البلطي؟

سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو وصل كام
بقلم محمد سيف