هبوط في أسعار السمك اليوم.. كيلو البلطي بـ60 جنيها
كتب:
محمد سيف
11:04 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
أسعار السمك
سجلت أسعار السمك اليوم، تراجع بنحو 3 جنيهات في كيلو سمك البلطي، إذ بلغ متوسط السعر نحو 60 جنيها، مقارنة بأسعار أمس 63 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
«الوطن» تنشر أسعار السمك اليوم الأربعاء 20-12-2023 في المحلات والأسواق وهي كالتالي.
أسعار السمك اليوم
بلطي 1 من 63 إلى 67 جنيها
بلطي 2 من 58 إلى 62 جنيها
بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيها
فليه بلطي من 40 إلى 200 جنيها
قشر بياض من 75 إلى 105 جنيهات
بياض أملس 1 بلدى من 60 إلى 100 جنيه
بياض أملس 2 خليجي من 30 إلى 50 جنيها
قراميط – شيلان من 30 إلى 50 جنيها
ثعابين من 50 إلى 250 جنيها
مكرونة خليجي من 60 إلى 80 جنيها
مكرونة سويسي من 65 إلى 115 جنيها
مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيها
السمك برانيس اسكندرانى من 65 إلى 115 جنيها
موسى من 190 إلى 290 جنيها
سبيط – كاليماري – سابيا من 190 إلى 330 جنيها
قرش من 30 إلى 50 جنيها
حدادي من 10 إلى 20 جنيها
كابوريا من 40 إلى 220 جنيها
مرجان 1 من 60 إلى 70 جنيها
مرجان 2 من 45 إلى 55 جنيها
مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها
بربون 1 من 70 إلى 65 جنيها
بربون 2 من 55 إلى 65 جنيها
بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيها
دنيس من 90 إلى 245 جنيها
جمبري جامبو من 520 إلى 580 جنيها
جمبري 1 من 400 إلى 500 جنيه
جمبري 2 من 320 إلى 380 جنيها
جمبري 2 مجمد من 175 إلى 375 جنيها
جمبري 3 من 95 إلى 225 جنيها
بوري 1 من 90 إلى 130 جنيها
بوري 2 من 75 إلى 85 جنيها
مازليا – كشر من 50 إلى 120 جنيها
شعور من 50 إلى 120 جنيها
وقار من 80 إلى 140 جنيها
قاروص – لوت من 70 إلى 150 جنيها
موزة من 70 إلى 110 جنيهات
باغة من 20 إلى 50 جنيها
سردين من 65 إلى 85 جنيها
كسكمري من 55 إلى 75 جنيها
سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيها
ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيها