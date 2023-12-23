جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف بالبحيرة.. تبدأ 9 يناير

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بالبحيرة، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالبحيرة

وقال وكيل تعليم البحيرة إن مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الأول تأتي على النحو التالي:

مواعيد امتحانات صفوف النقل بالبحيرة

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الثلاثاء 9 يناير المقبل حتى السبت 13 يناير.

- الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الثلاثاء 9 يناير حتى الأحد 14 يناير.

- الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الثلاثاء 9 يناير حتى الأحد 14 يناير.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 24 يناير.

- الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات، من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 24 يناير.

- الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء 17 يناير حتى الثلاثاء 23 يناير.

- الشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024

- الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء 17 يناير حتى الثلاثاء 23 يناير.

وفيما يتعلق بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة البحيرة، تأتي على النحو الآتي: