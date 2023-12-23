وكيل «صحة الشرقية» يناقش تطوير قسم العمليات بمستشفى كفر صقر

ناقش الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، مع إدارة مستشفى كفر صقر المركزي، مقترح تطوير قسم العمليات الجراحية، واستغلال جزء من الممر المؤدي لها لتوسعة القسم، لتلبية احتياجات المرضى.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى كفر صقر

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصحة إلى المستشفى، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى ومدى رضاهم عن هذه الخدمات.

وتابع وكيل الوزارة، انتظام أعمال التطوير الجارية بالمبني الجديد للمستشفى، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، موجهاً مدير المستشفى بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية، لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة كفر صقر.

التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية

كما تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ