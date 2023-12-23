«الإدارية العليا» تؤيد إزالة عقار مخالف بالمنوفية

قضت الدائرة العاشرة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ المنوفية وآخرين ضد أحد المواطنين، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من وقف إزالة أحد المباني المخالفة الخاصة بأحد المواطنين والكائن بزمام الغوري - مركز بركة السبع، بالمنوفية.

قرار إزالة المخالفات

قالت المحكمة إنه صدر بحق المواطن قرار الإزالة المطعون فيه رقم 529 لسنة 2014 مُتضمنًا إزالة الأعمال التي أقامها المطعون ضده والمُتمثلة في قيامه ببناء دور أرضي بالطوب الأحمر ومونة الطين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 64 مترا مربعا خلف المدرسة الابتدائي بقرية الغوري - شنتنا الحجر - مركز بركة السبع - مُحافظة المنوفية مُخالفًا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008 المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

المواطن لم يقدم ما يفيد ترخيص المبنى

وأضافت المحكمة، وإذ لم يُقدم المواطن في أي مرحلة من مراحل نظر المُنازعة الماثلة ما يُفيد الحصول على ترخيص ببناء الأعمال محل القرار المطعون فيه وخلت الأوراق مما يُفيد وجود مثل هذا الترخيص فمن ثم وإذ ثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من محافظ المنوفية بحُسبانه السُلطة المُختصة دون غيره بإصداره فإنه القرار المطعون فيه يكون قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون.