إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص في الواسطى ببني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، اليوم الثلاثاء، إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بشارع أحمد عرابي بمدينة الواسطى، والتحفظ على عدد 2 سيارة مجهزة للصب، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، التعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة.

محافظ بني سويف يتابع إيقاف مخالفات البناء

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإيقاف مخالفات البناء، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بشارع أحمد عرابي بمدينة الواسطى، والتحفظ على عدد 2 سيارة مجهزة للصب، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

تكثيف أعمال متابعة حالات البناء بدون ترخيص

وأكد محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إيقاف تعد على حرم ترعة الجيزاوية في بني سويف

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، من إزالة التعديات على حرم ترعة الجيزاوية بقرية ميدوم التابعة لدائرة المركز.