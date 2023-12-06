«القابضة للمياه» توجه بالتعامل مع جميع شكاوى الخط الساخن وغرفة الطوارئ

وجهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، ويتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن 125 بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

رفع درجة الاستعداد بجميع شركات المياه

كما كلفت برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منتظم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام الشركة الراسخ بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وضمان استمراريتها، وسرعة التعامل مع اى مشاكل قد تطرأ في الشبكات أوالمحطات، كما توفر سيارات مياه متنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.

انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية

وأكد المهندس، ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات في حينه.