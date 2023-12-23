حماة الوطن ينظم احتفالية للأطفال الأيتام بسوهاج.. وماراثون جري لشباب الغربية

بدأ حزب حماة الوطن أعماله المجتمعية على مستوى المحافظات في إطار البرامج المخصصة للشباب والأطفال، إذ نظمت أمانة محافظة سوهاج يوما ترفيهيا لبعض من الأطفال الأيتام، كما وزعت الهدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، ويأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة أنحاء الجمهورية.

ماراثون لشباب الغربية

ونظمت أمانة محافظة الغربية، ماراثون جري لشباب المحافظة من سن 10 أعوام وحتى 15 عاما، ويأتي ذلك في إطار اهتمام حزب حماة الوطن بالرياضة بكافة ربوع الجمهورية، وكذلك تشجيع كافة الفئات العمرية على ممارسة الرياضة.

احتفالية حماة الوطن

وكان حزب حماة الوطن، نظم برئاسة الفريق جلال الهريدي، احتفالية أمام مقره بالتجمع الخامس، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وشارك في الاحتفالية الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات والكوادر التنظيمية وأعضاء حماة الوطن وعددا كبيرا من نجوم الرياضة.