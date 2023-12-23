سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت.. مستقر

حافظ سعر الدولار اليوم السبت في ختام التعاملات داخل كافة البنوك المصرية على استقراره الذي عليه منذ بداية التعاملات الصباحية في ظل أن هذا الهدوء مستمر منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، وذلك وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، سعر الدولار اليوم السبت في ختام التعاملات والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما وصل سعر الدولار اليوم السبت في ختام التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.