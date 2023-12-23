حزب المصريين: القيادة السياسية حريصة على رسم خارطة طريق للأولويات الاقتصادية والاجتماعية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على رسم خارطة طريق للأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال استمرار مناقشة القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته بين كافة الفئات والقوى الوطنية.

القوى السياسية والوطنية

​​​​​​​وقال «أبو العطا» في بيان، إن الحياة السياسية اكتسبت زخمًا كبيرًا منذ إطلاق الرئيس السيسي الدعوة للقوى السياسية والوطنية لإجراء حوار وطني من أجل تداول الآراء والأفكار ووضع الحلول للمشكلات المختلفة التي تواجه الوطن سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما أثبت نجاحه على مدار فترات الانعقاد الأولى للحوار من خلال استجابة الرئيس السيسي وتوجيهه بالبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية.

وأضاف أن عودة الرئيس السيسي ودعوته لاستكمال جلسات الحوار الوطني يؤكد انفتاح القيادة السياسية على حلول أكثر فاعلية من قبل القوى الوطنية والمفكرين والخبراء تجاه القضايا والمشكلات التي تواجه الوطن، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني خلق حالة فريدة من نوعها أكدت وحدة ونسيج الشعب المصري، وأن الجميع يساند ويقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية حتى ولو كان له رؤية مختلفة ووجهة نظر مغايرة ولكن تبقى المصلحة العليا للوطن هي المسيطرة على الجميع.