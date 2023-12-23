وزير التنمية الإدارية الأسبق: يجب دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل

قال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن تراجع توجه الشركات للعمل من المنزل سببه عدم وجود أي أدوات لقياس جودة العمل من المنزل.

جاء ذلك خلال الندوة المقامة في المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل نتائج الطلب في سوق العمل المصري بالربع الثالث لعام 2023، برعاية البنك الأهلى المصري.

في غضون سنوات سيتغير تعريف ذوي الياقات البيضاء

وتوقع درويش أنه في غضون سنوات سيتغير تعريف ذوي الياقات البيضاء ليشمل كل من يعمل من المنزل، وذوي الياقات الزرقاء ليشمل كل من يعمل من مكان العمل، موضحاً أن توليد قطاع الصناعة لنحو 10 % فقط من الوظائف خلال فترة التحليل هو أمر خطير.

توفر العملة الصعبة

ولفت إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في توفر العملة الصعبة والتي تحصل عليها مصر من مصادر محددة هي الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والسياحة وقناة السويس، وتنفق العملة على الاستيراد وأقساط الدين وفوائدها، في هذا الصدد أشار إلى رقم الصادرات لا يتخطى 44 مليار دولار في أفضل الأحوال، وهو ما يجب زيادته إلى نحو 100 مليار دولار سنويا من الصناعة والخدمات، وهو السبيل لحل مشكلة العملة ومن ثم يجب أن تلقى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات الخدمات رعاية خاصة.

دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل

ومن ناحية أخرى، أوضح درويش أنه وفق دراسة شارك فيها قامت بها مؤسسة اليونيدو، أظهرت أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 ملايين وظيفة في أوروبا لا تجد من يتقدم لها، في حين سيصل عجز الوظائف في منطقة الشرق الأوسط لنحو 25 مليون وظيفة، متسائلا: «هل نحن جاهزون لنأخذ حقنا العادل في هذه الوظائف؟»، داعيا إلى ضرورة دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وهى المعلومات التى لدينا نقص كبير بها، حتى يمكن تحسين كفاءة جاهزية الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.