رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لذوي الهمم

كتب:

محمد عزالدين
08:03 م | السبت 23 ديسمبر 2023
الدكتور أمل مبدي

الدكتور أمل مبدي

قالت الدكتورة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للأشخاص ذوي الهمم في كل المجالات.

وأضافت مبدي، في اتصال هاتفي مع قناة إكسترا نيوز، أنه خلال السنوات التسع الماضية، بذلت الدولة جهودًا غير مسبوقة لضمان دخول أصحاب الهمم للمجالات كلها.

مشاركة ذوي الهمم في كل المجالات

وأشارت إلى أن كم الاستحقاقات التي حصلت، أمر لا بد أن يشكر عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ساهم في إظهار هذه الفئة من المجتمع للنور والمشاركة في المجالات كلها.

ولفتت رئيس الاتحاد الرياضي إلى أنه من المقرر تنظيم الاحتفالية الخاصة بـ «قادرون باختلاف» الشهر المقبل، لافتة إلى أن مثل هذه الاحتفالات تسلط الضوء على قدرات أصحاب الهمم.

إقرار العديد من القوانين

وتابعت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أن الدولة أقرت وفعلت العديد من القوانين الخاصة بأصحاب الهمم وتراقب تنفيذها بشكل فعال.

اقرأ المزيد:

ضبط متهم بالنصب على راغبي الحصول على معاش تكافل وكرامة وبطاقة ذوي الهمم

تنظيم يوم رياضي لـ25 شابا من ذوي الهمم بمركز شباب بيلا في كفر الشيخ

دعم وتأهيل كوادر.. تفاصيل مبادرة «رفقاء ذوي الهمم» في «آداب المنيا»

«إسراء» بطلة كاراتيه من ذوي الهمم.. دعم والديها السبب

«الشباب والرياضة» بالجيزة تفتتح فصلا جديدا لمحو أمية ذوي الهمم

محافظ شمال سيناء يسلم ذوي الهمم كراسي متحركة وماكينات خياطة
بقلم محمد عزالدين