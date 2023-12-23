الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لذوي الهمم

قالت الدكتورة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للأشخاص ذوي الهمم في كل المجالات.

وأضافت مبدي، في اتصال هاتفي مع قناة إكسترا نيوز، أنه خلال السنوات التسع الماضية، بذلت الدولة جهودًا غير مسبوقة لضمان دخول أصحاب الهمم للمجالات كلها.

مشاركة ذوي الهمم في كل المجالات

وأشارت إلى أن كم الاستحقاقات التي حصلت، أمر لا بد أن يشكر عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ساهم في إظهار هذه الفئة من المجتمع للنور والمشاركة في المجالات كلها.

ولفتت رئيس الاتحاد الرياضي إلى أنه من المقرر تنظيم الاحتفالية الخاصة بـ «قادرون باختلاف» الشهر المقبل، لافتة إلى أن مثل هذه الاحتفالات تسلط الضوء على قدرات أصحاب الهمم.

إقرار العديد من القوانين

وتابعت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أن الدولة أقرت وفعلت العديد من القوانين الخاصة بأصحاب الهمم وتراقب تنفيذها بشكل فعال.