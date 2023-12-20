محافظ شمال سيناء يسلم ذوي الهمم كراسي متحركة وماكينات خياطة

سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ماكينات خياطة وكراسي متحركة لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وسعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق، وحسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف في العريش.

تسليم مبالغ مالية وعقود رعاية

وأكد المحافظ، تسليم البطلة سماح عبد العزيز حسن، مبلغ مالي، وعقد رعاية ودعم لخوض البطولات وتحقيق الإنجازات في لعبة تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد باريس 2024.

وأشار المحافظ إلى تسليم كرسي طبي كهربائي ومشغولات يدوية وميداليات وماكينة خياطة و2 كرسي متحرك لـ5 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الدولة تهتم بذوي القدرات الخاصة

وأضاف المحافظ، أن الدولة بجميع أجهزتها تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم كافة التيسيرات أمامهم طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المحافظ يشكر مؤسسة سيناء الخير

ووجّه المحافظ الشكر لمؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية على جهودها في تقديم دعم أبناء سيناء، مؤكدا دعم رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لهم.