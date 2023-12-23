ميلاد المسيح وسط «الركام»

تدق أجراس الكنائس بالألحان الفرايحى، مساء غداً، احتفالاً بميلاد المسيح، طبقاً للتقويم الغربى، وتتزين ساحاتها ابتهاجاً، وتقام القداسات فى مصر والعالم بتلك المناسبة، حيث تحتفى بتلك المناسبة طوائف التقويم الغربى المسيحية، وهى «السريان الأرثوذكس»، و«الكلدان الكاثوليك»، و«الأرمن الكاثوليك»، و«المارون الكاثوليك»، إلى جانب الكنيستين «الأسقفية» و«القبطية الكاثوليكية»، وذلك بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وممثلى عدد من المسئولين والوزراء، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والسفراء الأجانب فى القاهرة. إلا أن واقعاً مختلفاً ومغايراً يشهده هذا العيد فى الأراضى المحتلة، موطن المسيح، ومكان مولده، حيث تختفى الزينة وتُطفأ أنوار أشجار الميلاد فى ساحة كنيسة المهد ببيت لحم، حزناً على حرب الاحتلال الإسرائيلى على أهالى قطاع غزة، التى أودت بحياة عشرات الآلاف، وحولت ما حول «مذود المسيح» و«مغارة الميلاد»، إلى حطام وركام.

ففى أرض الميلاد تختزن الأنقاض وحطام الحياة اليومية حكايات الحرب والمأساة التى يعيشها أهل غزة، حيث يمتزج فرح الميلاد بحزن الفقد والدمار، وتختلط الأصوات العذبة لأجراس الميلاد مع ضجيج حرب المحتل الذى حوّل أرض السلام إلى مسرح لصراعات لم يأن لها أن تنتهى. وفى تلك الذكرى تحتفى «الوطن» بتلك المناسبة، وتسلط الضوء على ما يحدث فى الأراضى المحتلة، فبينما يتجمع العالم حول شجرة الميلاد للاحتفال باستقبال ميلاد الطفل يسوع، يظل أهل غزة يواجهون التحديات بروح المقاومة، ورغم ذلك يحملون فى قلوبهم أملاً بغد أفضل يتناسب مع روح الميلاد التى يغلفها السلام والمحبة.