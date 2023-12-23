رياح مثيرة للأتربة وطقس بارد على القاهرة.. اعرف درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة الآن، حيث يشير آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية إلى استمرار نشاط الرياح على البلاد حتى القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يستمر تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، موضحة أنها تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحري، وخاصة محافظتي البحيرة وكفر الشيخ وتتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم، فإنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.