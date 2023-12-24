«الأرصاد»: سقوط أمطار على 6 محافظات اليوم.. وتكاثر للسحب شمال البلاد
كتب:
انتصار الغيطانى
08:29 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
حالة الطقس اليوم
كشفت الصور الأخيرة للأقمار الصناعية، عن تكاثر السحب منخفضة والمتوسطة شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة على السواحل الشمالية، تتقدم تدريجيا نحو الداخل مع تقدم ساعات النهار، وتصل إلى مناطق من الوجه البحري والدلتا ومناطق شمال سيناء.
أماكن سقوط الأمطار اليوم
وتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، في محافظات «البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد»، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال البلاد.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية المختلفة، فجاءت كما يلي.
القاهرة 22 14
أكتوبر 21 12
بنها 22 13
دمنهور 22 12
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 12
دمياط 21 14ب
ورسعيد 21 14
الإسماعيلية 23 13
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 24 12
نخل 20 05
كاترين 16 03
الطور 24 14
طابا 21 14
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 22 13
العلمين 22 13
مطروح 22 12
السلوم 21 10
سيوة 21 09
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 26 22
حلايب 24 21
أبو رماد 26 21
رأس حدربة 26 22
الفيوم 21 09
بني سويف 21 09
المنيا 22 08
أسيوط 22 08
سوهاج 22 11
قنا 22 12
الأقصر 23 12
أسوان 23 13
الوادي الجديد 22 07
أبو سمبل 23 13