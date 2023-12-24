«الأرصاد»: سقوط أمطار على 6 محافظات اليوم.. وتكاثر للسحب شمال البلاد

كشفت الصور الأخيرة للأقمار الصناعية، عن تكاثر السحب منخفضة والمتوسطة شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة على السواحل الشمالية، تتقدم تدريجيا نحو الداخل مع تقدم ساعات النهار، وتصل إلى مناطق من الوجه البحري والدلتا ومناطق شمال سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، في محافظات «البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد»، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية المختلفة، فجاءت كما يلي.

القاهرة 22 14

أكتوبر 21 12

بنها 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 21 14ب

ورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 24 12

نخل 20 05

كاترين 16 03

الطور 24 14

طابا 21 14

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 22 13

العلمين 22 13

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 21 09

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 26 22

حلايب 24 21

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 21 09

بني سويف 21 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 22 11

قنا 22 12

الأقصر 23 12

أسوان 23 13

الوادي الجديد 22 07

أبو سمبل 23 13